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Курс биткоина за сутки снизился более чем на 25%

Курс биткоина за сутки упал более чем на 25%, опустившись почти до 10 тыс. долл. США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал coinmarketcap.com.



Низшая точка была пройдена в 01:34 по Москве — тогда один биткоин стоил 10 194 долл. США; после этого стала наблюдаться тенденция к повышению, на 3:00 курс составляет 11 383 долл. США. В последний раз биткоин стоил так дешево 1 декабря 2017 года. В первые часы вторника, 16 января, его стоимость превышала 14 тыс. долл. США.



Падение демонстрируют и другие криптовалюты: Ethereum за сутки опустился на 26%, Ripple упала на 40%, отмечает Bloomberg.

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