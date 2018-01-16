Дайджест
В жилом доме в Антверпене произошел взрыв газа
16 январь 2018 (17:21)
В результате взрыва газа в жилом доме в Антверпене пострадали 14 человек. Об этом сообщается на сайте местной полиции, передает портал «Газета.ру».
Отмечается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии. Еще шестеро получили серьезные травмы, восемь человек получили легкие ранения.
Ранее сообщалось, что в жилом доме в Антверпене произошел взрыв, в результате здание разрушилось. Полиция не считает произошедшее терактом.
Отмечается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии. Еще шестеро получили серьезные травмы, восемь человек получили легкие ранения.
Ранее сообщалось, что в жилом доме в Антверпене произошел взрыв, в результате здание разрушилось. Полиция не считает произошедшее терактом.
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