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Эрдоган пригрозил уничтожить Армию по защите границ Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемую США Армию по защите границ Сирии. Об этом сообщает CNN Türk.



В нее должны войти бойцы «Демократических сил Сирии» (ДСС), бойцы YPG (военизированные отряды курдов на территории Сирийского Курдистана, аффилированные с РПК), а также сами боевики из запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, отмечает Hürriyet Daily News.



Турецкий лидер заявил, что «уничтожит эту террористическую армию еще до ее появления». «Разве может быть у Турции другая задача, когда речь идет о создании террористического коридора вдоль наших границ», — приводит ТАСС его слова.

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