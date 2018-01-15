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Минфин не рассматривает возможность повышения НДФЛ
15 январь 2018 (17:57)
УрБК, Москва, 15.01.2018. Минфин РФ не рассматривает возможность повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом заявил руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, передает ТАСС.
Он добавил, что не может гарантировать, что вопрос не обсуждается за пределами ведомства.
Ранее газета «Ведомости» написала, что в российских органах федеральной власти, включая администрацию президента и министерства, просчитывают увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру в ближайшем будущем. В частности, сообщалось, что к 2024 году расходы на создание инфраструктуры и образование предлагается нарастить на 0,8%, а на медицину — на 0,7%.
Рассматриваются различные варианты бюджетного маневра. По одному из них обсуждается возможность увеличения налогов и акцизов на предметы роскоши. Еще одна идея предполагает повышение ставки НДФЛ до 15%.
Он добавил, что не может гарантировать, что вопрос не обсуждается за пределами ведомства.
Ранее газета «Ведомости» написала, что в российских органах федеральной власти, включая администрацию президента и министерства, просчитывают увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру в ближайшем будущем. В частности, сообщалось, что к 2024 году расходы на создание инфраструктуры и образование предлагается нарастить на 0,8%, а на медицину — на 0,7%.
Рассматриваются различные варианты бюджетного маневра. По одному из них обсуждается возможность увеличения налогов и акцизов на предметы роскоши. Еще одна идея предполагает повышение ставки НДФЛ до 15%.
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