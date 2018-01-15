Кризис

В 2017 году в России сократились зарплаты в сфере медицины и фармацевтики

В 11 отраслях российской экономики уровень заработной платы по итогам 2017 года сократился или остался прежним по отношению к 2016 году, свидетельствуют данные HeadHunter.



Объем зарплат в 2017 году сократился на 2% в медицине и фармацевтике, на 2% — в сфере услуг для населения, в телекоммуникации и связи — на 1%, в строительстве, эксплуатации и проектировании недвижимости — на 1%.



За прошлый год не изменился уровень зарплат в автомобильном бизнесе, сельском хозяйстве, добывающей отрасли, а также в сферах перевозок, логистики, управления многопрофильными активами, нефти и газа.



В целом фактические зарплаты в России по итогам 2017 года выросли на 2-4%. Наибольший уровень заработной платы зафиксирован в Москве (82 тыс. 980 руб.), Санкт-Петербурге (55 тыс. 346 руб.), Владивостоке (55 тыс. руб.), Новосибирске (46 тыс. 527 руб.) и Екатеринбурге (42 тыс. 059 руб.).

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