Дайджест
На Гавайях объявили ложную ракетную тревогу
15 январь 2018 (17:21)
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ложную ракетную тревогу, объявленную властями на Гавайях, впервые после того, как она вызвала панику у жителей островов. Об этом сообщает CNN.
«Они совершили ошибку», — сказал Трамп.
Он похвалил чиновников за то, что они взяли на себя ответственность за случившееся.
Отвечая на вопрос, что будет сделано, чтобы такое не повторилось в будущем, Трамп ответил, что надеется, что это больше не произойдет.
«Они совершили ошибку», — сказал Трамп.
Он похвалил чиновников за то, что они взяли на себя ответственность за случившееся.
Отвечая на вопрос, что будет сделано, чтобы такое не повторилось в будущем, Трамп ответил, что надеется, что это больше не произойдет.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать