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На Гавайях объявили ложную ракетную тревогу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ложную ракетную тревогу, объявленную властями на Гавайях, впервые после того, как она вызвала панику у жителей островов. Об этом сообщает CNN.



«Они совершили ошибку», — сказал Трамп.



Он похвалил чиновников за то, что они взяли на себя ответственность за случившееся.



Отвечая на вопрос, что будет сделано, чтобы такое не повторилось в будущем, Трамп ответил, что надеется, что это больше не произойдет.

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