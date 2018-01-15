Дайджест

На Гавайях объявили ложную ракетную тревогу

15 январь 2018 (17:21)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ложную ракетную тревогу, объявленную властями на Гавайях, впервые после того, как она вызвала панику у жителей островов. Об этом сообщает CNN.

«Они совершили ошибку», — сказал Трамп.

Он похвалил чиновников за то, что они взяли на себя ответственность за случившееся.

Отвечая на вопрос, что будет сделано, чтобы такое не повторилось в будущем, Трамп ответил, что надеется, что это больше не произойдет.

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