Дайджест
Россию обвинили во вмешательстве в выборы президента Чехии
15 январь 2018 (12:43)
Соперник действующего главы Чехии Милоша Земана по второму туру президентских выборов, экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош заявил, что российские спецслужбы заинтересованы в переизбрании Земана. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я по-прежнему думаю, что Россия проявляет заинтересованность в наших выборах. Российские спецслужбы заинтересованы в том, чтобы Милош Земан снова был избран. Я не могу этого доказать, но и Служба безопасности и информации допустила такую возможность в своем годовом докладе», — сказал Драгош.
12 и 13 января в Чехии состоялся первый тур президентских выборов. Победу одержал Земан с 38,57% голосов, второе место занял Йиржи Драгош, набравший 26,6% голосов. При этом четверо из семи проигравших в первом туре кандидатов уже заявили, что поддержат во втором туре Драгоша.
«Я по-прежнему думаю, что Россия проявляет заинтересованность в наших выборах. Российские спецслужбы заинтересованы в том, чтобы Милош Земан снова был избран. Я не могу этого доказать, но и Служба безопасности и информации допустила такую возможность в своем годовом докладе», — сказал Драгош.
12 и 13 января в Чехии состоялся первый тур президентских выборов. Победу одержал Земан с 38,57% голосов, второе место занял Йиржи Драгош, набравший 26,6% голосов. При этом четверо из семи проигравших в первом туре кандидатов уже заявили, что поддержат во втором туре Драгоша.
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