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Объем торговли между Россией и Китаем увеличился на 20%

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года в долларовом эквиваленте вырос на 20,8% в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.



Уточняется, что общий объем товарооборота составил 84 млрд долл. США.



Китайский экспорт в Россию вырос на 14,8 % — до 42,9 млрд долл. США, а импорт из России увеличился на 27,7% — до 41,2 млрд.



Как отмечается, Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером России.

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