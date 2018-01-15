Дайджест
Объем торговли между Россией и Китаем увеличился на 20%
15 январь 2018 (12:43)
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года в долларовом эквиваленте вырос на 20,8% в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.
Уточняется, что общий объем товарооборота составил 84 млрд долл. США.
Китайский экспорт в Россию вырос на 14,8 % — до 42,9 млрд долл. США, а импорт из России увеличился на 27,7% — до 41,2 млрд.
Как отмечается, Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером России.
Уточняется, что общий объем товарооборота составил 84 млрд долл. США.
Китайский экспорт в Россию вырос на 14,8 % — до 42,9 млрд долл. США, а импорт из России увеличился на 27,7% — до 41,2 млрд.
Как отмечается, Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером России.
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