Кризис

В 2017 году число банкротств компаний в России выросло на 7,7%

В 2017 году в России обанкротилось 13 тыс. 577 компаний, это на 7,7% больше, чем годом ранее, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



При этом в IV квартале прошлого года количество банкротств резко увеличилось: несостоятельными стали 3 тыс. 875 компаний, в годовом выражении показатель вырос на 14,6%.



Согласно исследованию Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), ежемесячное количество новых банкротств в конце 2017 года обновило восьмилетний максимум. По словам замгендиректора, руководителя направления реального сектора ЦМАКП Владимира Сальникова, интенсификация несостоятельности объясняется затяжным характером экономического кризиса в РФ, особенно в секторах, ориентированных на инвестиционный спрос, дефляцией в ряде сегментов экономики, сопровождающейся снижением прибыли, а также сложностями с рефинансированием из-за высокой ставки по кредитам банков.



Среди субъектов РФ значительнее всего число банкротств в 2017 году выросло в Татарстане (469, +43%), Москве (2 тыс. 541, +22%) и Башкирии (341, +20%), при этом на столицу приходится практически одна пятая часть всех случаев несостоятельности в стране (19%). В Санкт-Петербурге в 2017 году банкротами признаны 732 компании (5% от общего количества в стране), в Московской области ― 685 (5%), в Свердловской области ― 447, в Краснодарском крае ― 356, в Башкирии ― 341 (доля каждого из этих регионов ― около 3%).



Среди банкротов 2017 года ― 30 субъектов естественных монополий, 12 стратегических предприятий, в том числе московские конструкторские бюро полупроводникового машиностроения и Государственный проектно-изыскательский институт земельно-кадастровых съемок имени Поповича, а также одна градообразующая организация ― АО «Шахта «Заречная» (Кемеровская область).

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