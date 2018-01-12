Дайджест
Слова Трампа о «странах-гадюшниках» шокировали ООН
12 январь 2018 (17:24)
Официальный представитель Верховного комиссара ООН по правам Руперт Колвилл признался, что шокирован от слов президента США Дональда Трампа о мигрантах сообщает РИА Новости.
«Нет иного слова, чтобы описать это, кроме как «расизм». Нельзя называть «гадюшниками» целые страны и континенты, чье население не белое и поэтому нежелательно», — сказал Руперт Колвилл.
Он добавил, что это и другие высказывания Трампа в отношении мусульман и мексиканцев, а также его нежелание четко осудить антисемитские и расистские действия в Шарлоттсвилле «противоречат международным ценностям, которые мир пытается установить с момента окончания Второй мировой войны и холокоста».
«Это не вопрос о вульгарности языка, это открывает дверь на самую ужасную сторону человечества, потворствующую расизму и ксенофобии, которые потенциально могут разрушать жизни многих людей. Возможно, это единственное самое разрушительное и опасное последствие такого рода комментариев, сделанных крупной политической фигурой», — отметил пресс-секретарь УВКПЧ ООН.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп во время встречи с конгрессменами заявил о нежелании принимать мигрантов из «стран-гадюшников». Так он ответил на предложение сенаторов достичь компромиссного соглашения по мигрантам из Гаити, Сальвадора и стран Африки. В Белом доме не отрицают, что Трамп сделал такое заявление.
«Нет иного слова, чтобы описать это, кроме как «расизм». Нельзя называть «гадюшниками» целые страны и континенты, чье население не белое и поэтому нежелательно», — сказал Руперт Колвилл.
Он добавил, что это и другие высказывания Трампа в отношении мусульман и мексиканцев, а также его нежелание четко осудить антисемитские и расистские действия в Шарлоттсвилле «противоречат международным ценностям, которые мир пытается установить с момента окончания Второй мировой войны и холокоста».
«Это не вопрос о вульгарности языка, это открывает дверь на самую ужасную сторону человечества, потворствующую расизму и ксенофобии, которые потенциально могут разрушать жизни многих людей. Возможно, это единственное самое разрушительное и опасное последствие такого рода комментариев, сделанных крупной политической фигурой», — отметил пресс-секретарь УВКПЧ ООН.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп во время встречи с конгрессменами заявил о нежелании принимать мигрантов из «стран-гадюшников». Так он ответил на предложение сенаторов достичь компромиссного соглашения по мигрантам из Гаити, Сальвадора и стран Африки. В Белом доме не отрицают, что Трамп сделал такое заявление.
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