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Россия готова вернуть Киеву украинскую военную технику

Москва готова передать Киеву украинскую военную технику, оставшуюся в Крыму. Об этом на встрече с руководителями российских СМИ заявил президент России Владимир Путин, передает портал «Лента.ру».



«Мы готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику», — пояснил он, уточнив, что боевые машины находятся «в плачевном состоянии». Кроме того, Москва готова пригласить украинских военных для участия в утилизации опасного и не подлежащего транспортировке боезапаса.



Практически сразу после заявления российского лидера командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в эфире телеканала «112 Украина» сказал, что вопрос о передаче техники требует «очень тщательного изучения, чтобы Киев не остался разменной картой». По его словам, решение будет приниматься на уровне высшего политического руководства государства.

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