Дайджест
Россия готова вернуть Киеву украинскую военную технику
12 январь 2018 (14:11)
Москва готова передать Киеву украинскую военную технику, оставшуюся в Крыму. Об этом на встрече с руководителями российских СМИ заявил президент России Владимир Путин, передает портал «Лента.ру».
«Мы готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику», — пояснил он, уточнив, что боевые машины находятся «в плачевном состоянии». Кроме того, Москва готова пригласить украинских военных для участия в утилизации опасного и не подлежащего транспортировке боезапаса.
Практически сразу после заявления российского лидера командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в эфире телеканала «112 Украина» сказал, что вопрос о передаче техники требует «очень тщательного изучения, чтобы Киев не остался разменной картой». По его словам, решение будет приниматься на уровне высшего политического руководства государства.
«Мы готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику», — пояснил он, уточнив, что боевые машины находятся «в плачевном состоянии». Кроме того, Москва готова пригласить украинских военных для участия в утилизации опасного и не подлежащего транспортировке боезапаса.
Практически сразу после заявления российского лидера командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в эфире телеканала «112 Украина» сказал, что вопрос о передаче техники требует «очень тщательного изучения, чтобы Киев не остался разменной картой». По его словам, решение будет приниматься на уровне высшего политического руководства государства.
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