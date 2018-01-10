Кризис

МВД России объявило о сокращении 10 тыс. должностей в ГИБДД

Штатная численность ГИБДД с 1 января 2018 года сокращена на 10 тыс. единиц, сообщается на сайте МВД России со ссылкой на указ президента РФ.



«Сокращаются должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений», — говорится в сообщении.



Решение об оптимизации на местах должны принимать руководители территориальных органов МВД России. Сотрудникам полиции, которые остались без должностей, предложат вакантные места в органах внутренних дел.

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