Кризис
МВД России объявило о сокращении 10 тыс. должностей в ГИБДД
10 январь 2018 (12:06)
Штатная численность ГИБДД с 1 января 2018 года сокращена на 10 тыс. единиц, сообщается на сайте МВД России со ссылкой на указ президента РФ.
«Сокращаются должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений», — говорится в сообщении.
Решение об оптимизации на местах должны принимать руководители территориальных органов МВД России. Сотрудникам полиции, которые остались без должностей, предложат вакантные места в органах внутренних дел.
«Сокращаются должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений», — говорится в сообщении.
Решение об оптимизации на местах должны принимать руководители территориальных органов МВД России. Сотрудникам полиции, которые остались без должностей, предложат вакантные места в органах внутренних дел.
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