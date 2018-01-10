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Подписан закон о замене термина «жилье экономического класса»
10 январь 2018 (09:44)
УрБК, Москва, 10.01.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», сообщается на сайте Кремля.
Как следует из документа, понятие «жилье экономического класса» меняется на понятие «стандартное жилье». Минстрой России в этой связи должен подготовить требования к такому виду квартир. В частности, ведомство должно прописать параметры максимального и минимального метража.
Этими же поправками вводятся два новых вида аукциона по продаже земельных участков.
«Устанавливаются порядок проведения аукционов в электронной форме по продаже земельных участков единого института развития в жилищной сфере, передаче его земельных участков в аренду или безвозмездное пользование, особенности заключения по результатам аукционов договоров аренды земельных участков единого института развития в жилищной сфере для жилищного строительства, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе жилищное строительство, и (или) для иного развития территории», — говорится в документе.
Как следует из документа, понятие «жилье экономического класса» меняется на понятие «стандартное жилье». Минстрой России в этой связи должен подготовить требования к такому виду квартир. В частности, ведомство должно прописать параметры максимального и минимального метража.
Этими же поправками вводятся два новых вида аукциона по продаже земельных участков.
«Устанавливаются порядок проведения аукционов в электронной форме по продаже земельных участков единого института развития в жилищной сфере, передаче его земельных участков в аренду или безвозмездное пользование, особенности заключения по результатам аукционов договоров аренды земельных участков единого института развития в жилищной сфере для жилищного строительства, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе жилищное строительство, и (или) для иного развития территории», — говорится в документе.
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