Новости дня

Подписан закон о замене термина «жилье экономического класса»

УрБК, Москва, 10.01.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», сообщается на сайте Кремля.



Как следует из документа, понятие «жилье экономического класса» меняется на понятие «стандартное жилье». Минстрой России в этой связи должен подготовить требования к такому виду квартир. В частности, ведомство должно прописать параметры максимального и минимального метража.



Этими же поправками вводятся два новых вида аукциона по продаже земельных участков.



«Устанавливаются порядок проведения аукционов в электронной форме по продаже земельных участков единого института развития в жилищной сфере, передаче его земельных участков в аренду или безвозмездное пользование, особенности заключения по результатам аукционов договоров аренды земельных участков единого института развития в жилищной сфере для жилищного строительства, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе жилищное строительство, и (или) для иного развития территории», — говорится в документе.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: