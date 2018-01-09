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В Госдуме раскритиковали выступление российских биатлонистов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Государственной думы Сергей Чепиков прокомментировал низкие результаты российских биатлонистов на этапах Кубка мира. По его мнению, во время подготовки к соревнованиям были допущены методические ошибки. Слова Чепикова приводит «Советский спорт».



«Мне кажется, во время подготовки были допущены методические ошибки. Например, Тимофей Лапшин, выступающий сейчас за Южную Корею, пропустил из-за травмы большую часть подготовительного сезона, а обыгрывает половину нашей сборной. Екатерина Юрлова тоже готовилась отдельно и обыгрывает всю команду. Александр Логинов неплохо выглядит. Правда, не ясно, сможет ли он выступить на Олимпиаде», — сказал он.



Чепиков также отметил, что на российских спортсменов влияет скандал, связанный с отстранением атлетов из-за нарушения антидопинговых правил.



«Возможно, на наших биатлонистов влияет еще и психологический фактор. Все эти допинг-скандалы, отстранения не прошли бесследно. Но наши лыжники выступают хорошо, хотя у них отстранили многих лидеров», — добавил он.

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