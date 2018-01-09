Неумолимая жажда

Екатеринбург в очередной раз столкнулся с острой нехваткой воды. Компенсировать дефицит, как и прежде, приходится за счет источников в Челябинской области. Перекачка ресурсов ежемесячно обходится МУП «Водоканал» в 34 млн руб. Напрямую потребители от этого не страдают, однако последствия могут отразиться на ходе модернизации сетей. На протяжении последних нескольких лет чиновники пытаются найти альтернативные источники ресурсов. Однако все решения в итоге возвращаются к резервуарам в Челябинской области.Проблемы с водоснабжением Екатеринбурга наметились еще в сентябре 2017 года. Из-за скудного и короткого паводка водохранилища, от которых запитан город, не были полностью заполнены. В частности, Волчихинское водохранилище было закрыто только на 72%. Общий дефицит питьевой воды для столицы Среднего Урала составлял 50 млн куб. м.Как и в прежние годы, нехватку ресурсов с начала октября восполняли за счет перекачки из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области. В МУП «Водоканал» рассчитывали к концу декабря сделать запасы до ближайшего паводка.Однако к ноябрю, несмотря на перекачку, дефицит водных ресурсов лишь увеличился. Причиной тому — сокращение естественной приточности. Вместо расчетных 4 млн куб. м. в месяц она составила не более 1 млн куб. м. в месяц. При этом ежемесячно Екатеринбург потребляет около 18 млн куб. м. водных ресурсов.В итоге после 2018 года МУП «Водоканал» приняло решение возобновить перекачку воды из Челябинской области, чтобы хотя бы дотянуть до паводка, начало которого прогнозируется на 10 апреля 2018 года. Имеющихся на сегодня запасов питьевой воды Екатеринбургу хватит лишь до середины марта.«Как будет развиваться ситуация дальше, сказать сложно, поскольку паводок — сложнопрогнозируемое явление. На 2017 год мы получали информацию, что это будет самое обильное половодье за последние несколько десятков лет. Но в итоге паводок получился скудным и коротким по сравнению с 2016 годом», — пояснили УрБК в МУП «Водоканал».Воспользоваться другими водохранилищами в Свердловской области (Верхне-Макаровское, Ревдинское, Новомариинское) предприятие также не может. Во-первых, там скоплены небольшие запасы. Во-вторых, от них запитаны другие муниципалитеты. Если Екатеринбург полностью задействует все резервы в регионе, проблемы начнутся в других городах.В этой связи на сегодня МУП «Водоканал» ничего не остается, как прибегать к помощи соседей и тратить ежемесячно на перекачку 34 млн руб. В основном предприятию приходится оплачивать расходы на электроэнергию.«На тарифах за водоснабжение это не отразится, но поскольку оплата идет за счет наших ресурсов, то приходится сокращать расходы на улучшение работы», — поясняют в муниципальном предприятии.Проблема дефицита питьевой воды для Екатеринбурга насчитывает не один год, и не одно десятилетие. Несколько лет назад экологи и специалисты в области использования природных ресурсов предлагали несколько решений. Одно из них — создать дополнительные резервуары рядом с Екатеринбургом или хотя бы сократить средства на перекачку. Второе — задействовать подземные источники.По первому сценарию Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области в 2013 году разработало проект альтернативного каскада к источникам на территории региона. По сути, это оказалось единственным плюсом проекта. В остальном расстояние трубопровода получилось таким же, как до Нязепетровского водохранилища. Мощность каскада и вовсе оказалась в два раза меньше по сравнению с источником в Челябинской области. Основная проблема проекта упирается в его финансирование.«Решение резервных источников — это либо бюджет города, либо бюджет субъекта, так как это не на территории Екатеринбурга может быть обустроено. Это могут быть и деньги «Водоканала», привлеченные в рамках инвестпрограммы. Но это серьезные средства, и я не думаю, что это возможно», — сказал УрБК депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Сергин.«Надо понимать, что строительство нового водохранилища и трубопровода — это будет вопросом десятилетия как минимум. И надо понимать, за счет каких резервов это будет осуществлено», — добавили в МУП «Водоканал».Однако в бюджете Екатеринбурга и в казне Свердловской области вряд ли найдутся средства для выполнения столь затратного проекта. Напомним, что бюджеты города и региона на ближайшие три года были приняты с дефицитом. В инвестпрограмме МУП «Водоканал» подобных проектов и не значится, поскольку вопрос строительства новых водохранилищ, как поясняют на предприятии, находится в компетенции субъекта.Вариант с восполнением питьевой воды за счет подземных источников также целиком упирается в финансирование. Согласно законодательству, ресурсы могут добываться только в том случае, если подземные воды протекают на определенном расстоянии от домов, автодорог и промышленных объектов. Кроме того, данный вид источника должен самостоятельно восполняться. Для выявления таких объектов необходимо проводить масштабные исследования. Известные на сегодня в Екатеринбурге подземные источники, по оценке МУП «Водоканал», для центрального водоснабжения непригодны.Третьим возможным вариантом могло бы стать сокращение потерь воды во время ее транспортировки по сетям к потребителям. На сегодняшний день из-за изношенных труб город теряет до 18% ресурсов. Однако для этого в Екатеринбурге ежегодно нужно менять до 70 км сетей. По факту, опять-таки, из-за нехватки средств МУП «Водоканал» ликвидирует лишь 20 км ветхих труб.В 2013 году после очередных попыток решить проблему с нехваткой воды председатель Общественной палаты Свердловской области Станислав Набойченко в итоге посоветовал екатеринбуржцам экономить ресурсы. По всей видимости, этот совет будет актуален и в последующие десятилетия.