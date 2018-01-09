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Фонд ЖКХ снова оштрафовал Свердловскую область на 500 тыс. рублей за недостоверные сведения

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. В 2017 году Фонд содействия реформированию ЖКХ вновь оштрафовал Свердловскую область на 500 тыс. руб. за недостоверные сведения в региональных отчетах о выполнении программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.



Помимо Свердловской области, сотрудники Фонда ЖКХ обнаружили недостоверные сведения в отчетах еще 14 субъектов.



«По выявленным фактам предоставления недостоверной информации в составе отчетности в 2017 году требования о возврате финансовой поддержки фонда в размере 500 тыс. руб. предъявлены 14 субъектам Российской Федерации (Республика Марий Эл, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан, Кабардино-Балкарская Республика, Ставропольский край, Архангельская область, Астраханская область, Вологодская область, Московская область, Нижегородская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Тульская область) на общую сумму 8 млн руб.», — говорится в годовом отчете фонда.



Как уточняют авторы документа, некоторые регионы, в том числе и Свердловская область, отчитались о полном устранении выявленных ранее нарушениях. Однако информация не подтвердилась, более того, были выявлены новые дефекты.



«В ряде регионов не подтвердилась ранее представленная в фонд информация о полном устранении нарушений требований к качеству жилых помещений или дополнительно были выявлены новые нарушения, возникшие в ходе эксплуатации. Наибольшее количество домов, при осмотре которых выявлялись такие факты, было зафиксировано в семи субъектах Российской Федерации (Республика Коми, Удмуртская Республика, Архангельская область, Ивановская область, Курганская область, Пензенская область, Свердловская область)», — отмечают в фонде.



Фонд ЖКХ уже штрафовал Свердловскую область за недостоверные сведения на аналогичную сумму в 2015 году.

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