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КНДР и Южная Корея начали переговоры

В пункте переговоров Пханмунджом в южной части демилитаризованной зоны начались переговоры о возможностях улучшения отношений между КНДР и Республикой Кореей. Об этом сообщает агентство «Ренхап».



Делегацию Южной Кореи возглавил министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн, делегацию КНДР возглавляет председатель комитета КНДР по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.



Переговоры проходят в закрытом режиме.

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