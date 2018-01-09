Кризис

Глава Минтруда России раскритиковал существующие нормы потребительской корзины

Глава Минтруда России Максим Топилин посчитал, что существующие нормативы потребительской корзины отстают от реальной экономики страны. Об этом министр заявил в интервью «Российской газеты».



По мнению М. Топилина, в первую очередь продуктовый набор потребительской корзины не соответствует нормам здорового питания, которые в 2016 году утвердил Минздрав России. В частности, как полагает глава Минтруда России, в существующем наборе не достает мясных и рыбных продуктов, а также овощей и фруктов.



Кроме того, соотношение продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг в потребительской корзине, по мнению министра, не соответствует нынешнему положению дел в российской экономике.



«В большинстве стран перешли на другой порядок определения прожиточного минимума. Он устанавливается в процентах от медианного среднедушевого дохода. Цифры берут разные — от 40 до 60 процентов медианного дохода в зависимости от экономических возможностей страны. Кстати, нынешний прожиточный минимум в России составляет примерно 43 процента от медианного среднедушевого дохода», — считает глава Минтруда России.



В настоящее время доля продовольственных товаров в потребительской корзине составляет 50%. Остальным двум категориям отведено по 25%.



Максим Топилин не исключил того, что в правительстве могут пересмотреть существующие нормативы.

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