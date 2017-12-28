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В России не исключают отмены санкций в 2018 году

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что существует вероятность отмены антироссийских санкций в 2018 году. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».



«Я не хотел бы заниматься прогнозированием и тем более гаданием. Вероятность есть. Насколько она велика, покажет наступающий год», — сказал Чижов.



Ранее сообщалось, что в Кремле выразили обеспокоенность из-за возможного расширения антироссийских санкций.

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