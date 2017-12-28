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На энергообъектах ФСК в Западной Сибири повышен уровень противопожарной безопасности

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2017. С начала 2017 года ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») расчистила от древесно-кустарниковой растительности почти 5 тыс. га просек под линиями электропередачи в Западной Сибири, сообщает Группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.



В регионе проведено более 80 совместных тренировок персонала подстанций и представителей МЧС. Вместе с другими мерами противопожарной безопасности это позволило не допустить возгораний на энергообъектах МЭС Западной Сибири в 2017 году.



Профилактические мероприятия включают в себя своевременное техобслуживание и реконструкцию систем и средств противопожарной защиты, обучение сотрудников мерам пожарной безопасности, проведение противопожарных тренировок.



С 2014 года отсутствуют замечания надзорных органов и МЧС, касающиеся пожарной безопасности энергообъектов филиала. Благодаря соблюдению противопожарного режима на объектах, ежегодной расчистке трасс ЛЭП энергетики снижают риск возгораний в охранных зонах в период высоких температур и, как следствие, аварийных отключений линий.



Комплексная противопожарная работа позволяет энергетикам Западной Сибири три года подряд сохранять показатели безопасности на нулевой отметке. С 2015 года Магистральные электрические сети Западной Сибири становятся победителями смотра на лучшее противопожарное состояние филиалов ПАО «ФСК ЕЭС». Это же звание присвоено МЭС Западной Сибири по итогам 2017 года.

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