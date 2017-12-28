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Состояние 500 богатейших людей мира выросло на 1 трлн долл. США

Совокупное состояние 500 богатейших людей мира за последний год выросло почти на триллион долларов и составило 5,3 трлн долл. США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный рейтинг миллиардеров.



Самый мощный прирост продемонстрировал лидер списка, владелец Amazon Джефф Безос, чье состояние выросло на 34 млрд долл. В 2017 году он подвинул с первой строчки рейтинга Bloomberg основателя Microsoft Билла Гейтса.



По сравнению с 2016 годом, заработок главных богачей мира увеличился в четыре раза. В среднем каждый день они вместе зарабатывали 2,7 млрд долл. Наибольший рост произошел в Китае: капитал китайских миллиардеров увеличился почти на 70%.

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