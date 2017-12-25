Агрорынок решил подстраховаться

По итогам трех кварталов 2017 года сборы агростраховщиков на Урале выросли в 12 раз относительно аналогичного периода прошлого года. Тенденция противоречит общероссийской динамике: в целом по стране показатель сократился за год на 57%. Эксперты объясняют «уральскую аномалию» желанием аграриев обезопасить себя после трех неурожайных лет. Кроме того, все чаще страхование необходимо для получения кредита. Так что рост сборов в УрФО может косвенно свидетельствовать и о большей закредитованности сельхозпроизводителей.По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), за январь-сентябрь 2017 года сборы в этом сегменте страхования в России составили менее 3,2 млрд руб., в годовом выражении показатель сократился на 57%.В сегменте страхования с господдержкой сборы снизились на 68% — с 6,4 млрд руб. до 2 млрд руб. Сократилось и количество договоров. В целом за девять месяцев 2017 года агростраховщики заключили 56 тыс. 240 договоров — на 18,6% меньше, чем годом ранее. В сегменте страхования с господдержкой количество заключенных договоров снизилось почти на 54% — с 1 441 до 664 ед.Президент НСА Корней Биждов объясняет падение рынка агрострахования в сегменте с господдержкой изменением условий субсидирования в России.«У нас же в конце прошлого года не только резко изменились условия субсидирования при включении расходов на страхование в «единую субсидию», но и в целом объем субсидий был снижен. Усугубила проблему неготовность нормативной базы, когда методику определения страховой стоимости опубликовали только к середине декабря. В результате объем субсидий с января по сентябрь 2017 года снизился более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 2 млрд руб. до 487 млн руб.», — говорит президент НСА Корней Биждов.На фоне этого заметно выделяется рост объема начисленной премии по агрострахованию в УрФО в 12 раз — с 0,6 млн руб. по итогам трех кварталов в 2016 году до 7,3 млн руб. в 2017-м. Если в прошлом году округ занимал последнее место по сумме премий, то в этом уже поднялся на одну строчку.По словам председателя Союза фермеров Свердловской области Владимира Шашкина, тенденцию можно объяснить двумя факторами. Во-первых, желанием фермеров подстраховаться после неурожайных лет, во-вторых, необходимостью оформить страховку при кредитовании.«Идем уже к цивилизованному миру. Люди-то начинают понимать, у меня есть фермеры, которые страхуют скот. Ну и еще обязательное страхование, есть кредитные продукты. Допустим, при кредите на приобретение скота обязательно страхование, на приобретение техники — обязательно. То есть нас еще и сподвигают», — рассказал Владимир Шашкин.Параллельно со снижением страховых сборов в НСА отмечают еще одну угрозу отрасли — деятельность агроюристов. По данным союза, ежегодно в России число судебных исков в сегменте агрострахования вырастает в 1,5 раза. При этом средняя цена иска достаточно привлекательна для мошенников — около 8 млн руб., то есть больше, чем в сегменте автострахования.«Агростраховщикам хорошо известны основные виды мошенничества в этом сегменте. В первую очередь это псевдострахование, когда договор заключается только для получения субсидии от государства; получение выплат от страховщика или из компенсационного фонда НСА при отсутствии убытка», — поясняют в НСА.Среди регионов, где агроюристы ведут наиболее бурную деятельность, числится Челябинская область. Не исключено, что мошенники могут мигрировать и на Средний Урал, как это ранее случилось с автоюристами.Председатель Союза фермеров Свердловской области Владимир Шашкин считает, что в этом случае страховые компании сами виноваты, если не проверили страховщика должным образом.«Мошенники у нас везде есть. И автоподставщики есть, много всяких. Если страховые конторы с прикрытыми глазами обследуют хозяйство, то это их проблемы», — прокомментировал В. Шашкин.Уже сейчас НСА совместно с Банком России и Минсельхозом разработали поправки в законодательство об агростраховании. Новеллы узаконят экспертизы с применением космического мониторинга. По задумке авторов инициативы, космомониторинг сделает агрострахование более прозрачным и упростит урегулирование вопросов по возмещению убытков. Однако насколько в действительности окажется эффективной мера, пока говорить рано.