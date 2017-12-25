Дайджест
Северная Корея пообещала нарастить ядерный потенциал
25 декабрь 2017 (11:20)
КНДР продолжит укреплять свой ядерный оборонительный потенциал с целью противостояния угрозам со стороны США. Об этом заявили в МИД страны, передает ТАСС.
«Мы будем и дальше укреплять наш оборонный ядерный потенциал с целью искоренения ядерных угроз со стороны США и установления баланса сил с ними, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. — Вашингтону следует развеять мечты о том, что Пхеньян откажется от ядерного оружия. Если США хотят жить в безопасности, им необходимо отказаться от своей враждебной политики в отношении КНДР».
Также утверждается, что Пхеньян отвергает новую резолюцию Совбеза ООН, ужесточающую санкции в связи с ракетной и ядерной программой, и считает ее актом агрессии, направленным на дестабилизацию обстановки на Корейском полуострове.
«Мы будем и дальше укреплять наш оборонный ядерный потенциал с целью искоренения ядерных угроз со стороны США и установления баланса сил с ними, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. — Вашингтону следует развеять мечты о том, что Пхеньян откажется от ядерного оружия. Если США хотят жить в безопасности, им необходимо отказаться от своей враждебной политики в отношении КНДР».
Также утверждается, что Пхеньян отвергает новую резолюцию Совбеза ООН, ужесточающую санкции в связи с ракетной и ядерной программой, и считает ее актом агрессии, направленным на дестабилизацию обстановки на Корейском полуострове.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать