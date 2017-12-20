Застройщик Академического в Екатеринбурге объявил тендер на строительство жилых зданий и автостоянки

АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на право заключения договора генподряда на возведение в Академическом районе Екатеринбурга двух многоэтажных жилых зданий и автостоянки. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.Предмет тендера: заключение договора генерального подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению надземной части (выше отм. 0.000), обустройству подземной части многоэтажных жилых зданий 9.4.1, 9.4.2 и строительству подземной автостоянки 9.4.01 Блока 9.4 в Квартале №9 района Академический Екатеринбурга с комплексной поставкой материалов и оборудования, с благоустройством территории.Начальная цена выполнения работ по блоку 9.4 составляет 477 млн 170 тыс. 625 руб., в том числе НДС 18%. Сроки выполнения работ: начало – март 2018 года, окончание – июль 2019 года.Заявки принимаются с 10.00 18 декабря 2017 года до 17.00 10 января 2018 года. Время и место приема заявок: рабочие дни с 10.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 218.В случае заинтересованности участия в тендере, подрядчик в срок не позднее 28 декабря 2017 года должен подать заявление о включении в список участников тендера.Заявления принимаются в электронном виде на адрес электронной почты: T.Kerber@kortros.ru с обязательным приложением следующих документов: анкета, выписка из ЕГРЮЛ, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, карточка организации, справка по опыту выполнения работ/оказания услуг, портфолио (презентация) компании.Подведение итогов тендера состоится 24 января 2018 года.Контактное лицо: Кербер Татьяна Германовна. Телефон: (343)231-18-30 вн.7125.