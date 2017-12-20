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Глава Челябинской области подтвердил участие региона в создании магистрали «Екатеринбург — Челябинск»

УрБК, Челябинск, 20.12.2017. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подтвердил участие региона в создании высокоскоростной магистрали, которая к 2025 году должна соединить столицы Южного и Среднего Урала. Об этом сообщает портал up74.ru.



«Мы бы хотели агломерацию «Урал» видеть с часовой доступностью в два крупных города. Четыре миллиона в зоне часовой доступности. Мировая агломерация. Все уже это признают», — пояснил Борис Дубровский.



Он добавил, что ВСМ «Екатеринбург — Челябинск» будет интегрирована в проект скоростной дороги «Москва — Пекин».



Проект предполагает строительство двухпутной скоростной железнодорожной линии через три ключевые станции: Екатеринбург, Касли и Челябинск. Общая протяженность магистрали составит около 220 км. Предварительная стоимость проекта с учетом прогнозных цен составит порядка 165 млрд руб. Проект планируется реализовать на условиях концессии за счет средств частного инвестора. Начало эксплуатации магистрали — III квартал 2022 года.



По предварительным расчетам, время нового скоростного поезда в пути от Екатеринбурга до Челябинска составит примерно 1 час 10 минут, а ускоренного регионального поезда — примерно 2 часа 15 минут. Таким образом, экономия времени по сравнению с другими видами транспорта составит от 1,5 до 5 часов.

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