Кризис
В России каждый второй автомобиль на вторичном рынке старше 10 лет
20 декабрь 2017 (12:02)
В России за годы кризиса существенно увеличилась доля автомобилей старше 10 лет, сообщает агентство «Автостат».
По данным аналитиков, до 2014 года такие авто занимали долю около 40% в структуре предложения на вторичном рынке. В 2015-2016 годах их доля выросла до 44-45%, а в 2017-м превысила 50%. То есть каждый второй автомобиль, продаваемый на вторичном рынке, старше 10 лет.
По мнению директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, кризис российской экономики 2015-2016 годов существенно повлиял на покупательскую способность населения. При нехватке средств на новый автомобиль единственным выходом становится покупка старой машины за 200-300 тыс. руб. Только в 2017 году более 2,5 млн человек купили себе машины старше 10 лет.
По данным аналитиков, до 2014 года такие авто занимали долю около 40% в структуре предложения на вторичном рынке. В 2015-2016 годах их доля выросла до 44-45%, а в 2017-м превысила 50%. То есть каждый второй автомобиль, продаваемый на вторичном рынке, старше 10 лет.
По мнению директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, кризис российской экономики 2015-2016 годов существенно повлиял на покупательскую способность населения. При нехватке средств на новый автомобиль единственным выходом становится покупка старой машины за 200-300 тыс. руб. Только в 2017 году более 2,5 млн человек купили себе машины старше 10 лет.
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