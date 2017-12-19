Израиль нарастил турпоток

На фоне роста интереса жителей России, в том числе Уральского региона, к зарубежным турпоездкам Израиль в 2017 году продемонстрировал существенное увеличение турпотока из РФ. Несмотря на достаточно высокие цены на наземное обслуживание, за 11 месяцев страну посетили почти в полтора раза больше россиян, чем годом ранее. С наступлением зимы динамика осталась положительной: для многих отдыхающих направление является круглогодичным. Это касается лечебного, гастрономического, событийного и других направлений туризма.Как сообщают в Министерстве туризма Израиля, в октябре 2017 года страну посетили 53 700 российских граждан — на 54% больше, чем в тот же период годом ранее. В ноябре число гостей из РФ достигло 36 800, рост составил 11%.«В этом году мы можем говорить о колоссальном увеличении турпотока. За 11 месяцев в Израиль приехали почти 373 тыс. туристов из России, что на 42% больше, чем в прошлом году. Мы смогли добиться таких результатов благодаря нескольким факторам: это и улучшение экономической ситуации в Российской Федерации, и колоссальная работа, которую мы проделали за последние несколько лет», — отметила директор российского департамента Министерства туризма Израиля Ксения Кобякова.Несмотря на то, что страна сравнительно невелика по площади (ее протяженность составляет 470 км, в ширину — до 130 км), на ее территории насчитывается 9 климатических зон. Поэтому данное направление можно назвать круглогодичным: в Израиле туристам доступно большое разнообразие видов отдыха в различных природных условиях.Как рассказали представители турбизнеса Израиля, в первую очередь россиян в этой стране традиционно привлекает формат «море плюс экскурсии». Обычно граждане стремятся посетить Иерусалим, являющийся не только колыбелью трех мировых религий — христианства, иудаизма и мусульманства, но и памятником истории и археологии с большим количеством культурных слоев, наиболее древние из которых относятся к X-IX векам до н. э.Совершенно иной характер имеет Тель-Авив — деловая столица Израиля застройки XX века. Ощущение близости с Екатеринбургом создает архитектурный стиль bauhaus, родственный конструктивизму, хорошо знакомому жителям уральской столицы.Помимо шопинга, ресторанов и прогулок по исторической части Тель-Авива — древнему городу Яффо, россиян привлекает Средиземное море. Отметим, что городские пляжи бесплатны для желающих искупаться или позагорать и оборудованы душевыми установками.Одним из наиболее известных брендов Израиля, связанных с оздоровительным туризмом, является Мертвое море, расположенное в самой низшей точке земного шара. Его вода и грязи обладают множеством целебных свойств, на побережье в курортной зоне активно представлена spa-индустрия.Впрочем, цены на лечебную продукцию здесь высоки даже для Израиля. Аналогичные товары в супермаркетах, не предназначенных специально для туристов, могут стоить вдвое, а то и втрое меньше.Хотя в целом страну нельзя назвать дешевой, товары и услуги представлены здесь в разных ценовых сегментах: есть недорогие кафе (все по 5 шекелей), апартаменты можно снять по существенно более низкой цене, чем номера в отелях.Следует отметить, что большую часть ненаселенной территории Израиля составляет пустыня. Однако турбизнес активно использует и ее для создания точек притяжения отдыхающих — это национальные парки в местах разрушенных городов караванщиков, дохристианских поселений, а также оазисов с экзотическими растениями и животными вблизи водных источников.«Израиль интересен как географическая единица с разнообразнейшими природными возможностями, пейзажами. Поэтому экологические, природные туры, включающие в том числе экстремальные варианты, связанные с уходом в пустыню, путешествия по национальным паркам, могут дать замечательное представление о разнообразии природы на территории сравнительно небольшого государства. Существуют туры велосипедные, пешеходные, на джипах — в Иудейской пустыне или пустыне Негев», — рассказал представитель туротрасли страны Александр Гандман.Среди достопримечательностей Израиля, оставивших след в различных эпохах, особый интерес вызывает крепость Масада с ее многовековой историей, а также пещеры Кумрана, где были найдены свитки Мертвого моря. Туристы, приезжающие увидеть уникальный памятник природы — кратер Рамон, также могут узнать о событиях истории современной, побывав в музее, посвященном первому израильскому космонавту Илану Рамону.«Израиль — бесконечно многослойная страна: практически любая тема, область интересов может найти здесь свое воплощение даже за короткий промежуток времени, допустим, за неделю пребывания», — отметил Александр Гандман.Самым популярным местом у любителей «пляжного» отдыха в Израиле является Эйлат, расположенный на берегу Красного моря. Это южная часть страны, и погода здесь почти круглый год позволяет купаться и загорать. В курортной зоне множество развлечений как для взрослых, так и для детей. Так, отдыхающие могут посетить подводную обсерваторию, коралловый риф, поплавать с дельфинами, прокатиться на верблюдах, а также увидеть медную разработку древних египтян и Соломоновы столбы в парке Тимна и многое другое.Следует отметить, что даже поздней осенью и зимой в курортных зонах Израиля немало отдыхающих. Обеспечению стабильного турпотока способствуют власти, в этом году возобновившие зимнюю программу по субсидированию рейсов в Эйлат. В ее рамках Минтуризма страны возмещает организующим перелеты в аэропорт Овда компаниям 45 евро за каждого пассажира.«Мы ожидаем, что по итогам 2017 года Израиль посетят 400-420 тыс. российских туристов. Это будет больше, чем в 2016 году, и больше, чем в 2015. При сохранении текущей динамики мы надеемся, что в 2018 году сможем приблизиться или даже превзойти рекордные показатели 2013 года, когда в страну приехали более 600 тыс. туристов из РФ. Для этого есть все основания. Работа продолжается», — рассказала Ксения Кобякова.Таким образом, туротрасль Израиля планирует увеличение турпотока из России в ближайшей перспективе. Представители бизнеса отмечают, что на эти планы вряд ли повлияет возможное открытие Египта, поскольку эта страна ориентирована на другие форматы отдыха, иной ценовой сегмент.