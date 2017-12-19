Кризис
Индекс промпроизводства Свердловской области в ноябре сократился на 1,3%
19 декабрь 2017 (12:30)
Индекс промышленного производства Свердловской области в январе-ноябре 2017 года вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
В обрабатывающих производствах показатель увеличился на 4,3%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 8%. В сегменте добычи полезных ископаемых индикатор снизился на 15,5%.
В ноябре 2017 года индекс промпроизводства Свердловской области сократился на 1,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года.
В обрабатывающих производствах показатель увеличился на 4,3%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 8%. В сегменте добычи полезных ископаемых индикатор снизился на 15,5%.
В ноябре 2017 года индекс промпроизводства Свердловской области сократился на 1,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года.
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