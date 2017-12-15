Дайджест
Трамп и Путин провели телефонные переговоры
15 декабрь 2017 (17:05)
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за высказывания о темпах роста американской экономики. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Об этом сообщает ТАСС.
«Президент поблагодарил российского коллегу за признание высоких экономических показателей Америки во время его ежегодной пресс-конференции», — отметили в Белом доме.
14 декабря, отвечая на вопрос о деятельности Трампа, Путин заявил, что работу 45-го президента США должен оценивать американский народ. «Мы объективно видим некоторые достаточно серьезные достижения, даже за тот небольшой период времени, который он работает. Посмотрите на рынки, как они выросли. Это говорит о доверии инвесторов к американской экономике. Это говорит о том, что они доверяют тому, что делает президент Трамп в этой сфере», — добавил российский лидер.
«Президент поблагодарил российского коллегу за признание высоких экономических показателей Америки во время его ежегодной пресс-конференции», — отметили в Белом доме.
14 декабря, отвечая на вопрос о деятельности Трампа, Путин заявил, что работу 45-го президента США должен оценивать американский народ. «Мы объективно видим некоторые достаточно серьезные достижения, даже за тот небольшой период времени, который он работает. Посмотрите на рынки, как они выросли. Это говорит о доверии инвесторов к американской экономике. Это говорит о том, что они доверяют тому, что делает президент Трамп в этой сфере», — добавил российский лидер.
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