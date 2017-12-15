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«Ангарского маньяка» обвиняют в 60 новых убийствах

Михаил Попков, более известный как «Ангарский маньяк», предстанет перед судом по обвинению в совершении еще 60 преступлений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России.



«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, объем которого составил 322 тома, с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявила Петрова.



По данным СК, Попков совершил на территории Иркутской области за 20 лет не менее 84 преступлений. 14 января 2015 года он уже был приговорен к пожизненному сроку за совершение 22 убийств и двух покушений на убийства женщин. В настоящее время его обвиняют еще по 60 эпизодам преступлений.

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