Дайджест
«Ангарского маньяка» обвиняют в 60 новых убийствах
15 декабрь 2017 (17:05)
Михаил Попков, более известный как «Ангарский маньяк», предстанет перед судом по обвинению в совершении еще 60 преступлений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, объем которого составил 322 тома, с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявила Петрова.
По данным СК, Попков совершил на территории Иркутской области за 20 лет не менее 84 преступлений. 14 января 2015 года он уже был приговорен к пожизненному сроку за совершение 22 убийств и двух покушений на убийства женщин. В настоящее время его обвиняют еще по 60 эпизодам преступлений.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, объем которого составил 322 тома, с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявила Петрова.
По данным СК, Попков совершил на территории Иркутской области за 20 лет не менее 84 преступлений. 14 января 2015 года он уже был приговорен к пожизненному сроку за совершение 22 убийств и двух покушений на убийства женщин. В настоящее время его обвиняют еще по 60 эпизодам преступлений.
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