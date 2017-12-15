Индекс красной икры

К концу 2017 года власти объявили о самом низком уровне инфляции в России за последние несколько лет. В качестве одного из примеров приводится так называемый индекс «Оливье», по которому измеряется бюджет граждан на новогодние праздники. Однако екатеринбуржцы с такой оценкой вряд ли согласятся, глядя на ценники еще одного традиционного элемента Нового года — красной икры.На индекс «Оливье» в конце ноября 2017 года сослалась председатель Банка России Эльвира Набиуллина.«Мы просто для наглядности посчитали два индекса — можно их назвать новогодними. Как растут цены на набор продуктов для традиционных новогодних блюд, таких как салат «Оливье» и «Селедка под шубой», — сказала Набиуллина.По ее словам, салат «Оливье» за год подорожал на 1,2%. Второй приведенный ей индекс, наоборот, снизился на 0,9% — до 150 руб. Общий новогодний стол, по данным Росстата, подорожал за год всего на 3,8% — до 6 096 руб. на семью из четырех человек.Резко из этой картины выбиваются цены на красную икру. Как следует из статистики Росстата, в среднем по России этот продукт подорожал на 18,5% по отношению к 2016 году. К концу ноября текущего года цена икры за 1 кг составила 3 784 руб. 84 коп.В Свердловской области и Екатеринбурге этот показатель почти в 1,5 раза опережает общефедеральные значения. Новогодний деликатес подорожал в регионе и уральской столице на 23,6%. Примечательно, что с 2015 по 2016 годы темпы роста цен были значительно ниже — 2% по итогам 2016 года.С одной стороны, уральцы уже привыкли к ежегодным скачкам цен на деликатесы в преддверии праздников. Однако нынешнее подорожание оказалось для потребителей непривычным.Как пояснила УрБК директор магазина оптовых поставок «Икра-Урал» Наталья Юркова, рост цен в первую очередь связан с увеличением себестоимости добычи красной икры.«На Дальнем Востоке, где в основном и добывают этот продукт, изменилось направление теплого течения, по которому проходит рыба. Из-за этого рыболовные судна вынуждены отправляться на более дальние расстояния, вследствие чего растет себестоимость добычи. Да и сам улов был небольшой», — сказала Н. Юркова.Любопытно, что в разы расходятся данные Росрыболовства по добыче красной икры с оценками в тех регионах, где ее добывают. В ведомстве заявили, что за 9 месяцев 2017 года производство красной икры в стране выросло на 4,1% по отношению к прошлому году и составило 11,9 тыс. т. Вместе с тем приморские рыболовства заявили о крайне низком объеме улова — вместо запланированных 250 тыс. т лосося суда привезли к берегу только 30 тыс. т.Оценки уральских оптовиков по уровню роста цен расходятся с данными Росстата. В среднем стоимость красной икры в регионе выросла на 1 тыс. руб. за 1 кг — почти до 4 тыс. руб. Однако следует отметить, что это оптовые поставки.Для конечного потребителя в Екатеринбурге цена может оказаться в разы выше. Как указывают ритейлеры, цены на икру никто не фиксирует, и магазины устанавливают наценку по своему усмотрению — от 25% до 100%. Уже в торговых сетях красная икра превращается в настоящий спекулятивный продукт, и его стоимость зависит уже от стратегии ритейлеров.Так, президент «Союз Ритейл» Александр Оглоблин отмечает, что 50% покупок в магазине люди совершают импульсивно. Эксперты не исключают, что часть сетей будет продавать красную икру с минимальной наценкой (и то не все виды и объемы) для того, чтобы сбить бдительность покупателей относительно завышенных цен на другие товары.Другие участники рынка могут провести максимальную наценку на красную икру в расчете на то, что потребитель возьмет деликатес по любой стоимости во время предновогоднего ажиотажа.«Несмотря на увеличение цен, я не вижу резких скачков по спросу. От деликатеса отказываются разве что люди с небольшим доходом. Остальные будут покупать, несмотря на резкое подорожание», — считает Наталья Юркова.Под вопросом также остаются цены на красную икру после Нового года. Как отмечают участники рынка, из-за своей зависимости от климата продукт этот совершенно непредсказуемый.