Реновация не доберется до Екатеринбурга

На этой неделе министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень заявил, что после внимательного изучения опыта Москвы программа сноса «хрущевок» может коснуться и других российских городов, назвав в качестве примеров Екатеринбург и Сочи. По его словам, в этих муниципалитетах есть перспектива развития ныне действующих территорий, и достаточно высокая стоимость земли. Впрочем, среди экспертного сообщества существует мнение, что повторить московский опыт в уральской столице или других российских городах невозможно из-за потенциально неподъемных расходов.Не секрет, что Екатеринбург без привлечения федерального финансирования не способен реализовать ни одного крупного проекта. Москва имеет совсем другие экономические возможности. Известно, что программа реновации в столице финансируется исключительно за счет средств регионального бюджета. Исходя из этого, можно предположить, что федеральные власти не готовы участвовать в подобных проектах. В этом случае Екатеринбургу придется рассчитывать на средства муниципального и регионального бюджетов.Между тем объем необходимых средств для сноса всех «хрущевок» в уральской столице будет сопоставим со строительством второй ветки метро. Московские власти планируют потратить на расселение более 5 тыс. домов свыше 100 млрд руб. В Екатеринбурге доля «хрущевок» в структуре жилого фонда заметно выше.По данным портала Дом.МинЖКХ, в настоящее время в городе насчитывается 8 тыс. 015 многоквартирных домов. Из них 2 тыс. 052 были введены в эксплуатацию в 1970-79 годах. Еще 1 тыс. 538 построили в 1950-59 годах. Учитывая не самую большую распространенность «сталинок» в Екатеринбурге, можно предположить, что львиную долю жилья в эти годы ввели именно в «хрущевках». Соответственно, для реализации программы реновации в городе, скорее всего, потребуется, снести более 3 тыс. многоэтажных домов.Подсчитать необходимый объем финансирования крайне сложно. С одной стороны, в Москве стоимость квадратного метра и земли в несколько раз больше, чем в Екатеринбурге. Поэтому денег на снос и переселение одной «хрущевки» потребуется меньше. С другой, столичные власти активно привлекают частное финансирование. Очевидно, что инвестиционный ресурс в Москве заметно выше.«Реновация — это позитивный фактор, когда есть деньги. Нельзя сравнивать нас с Москвой. Там программа реновации реализуется за счет бюджетных средств. Наши застройщики сами ничего не могут сделать. Если власти не помогут, ничего не будет. В настоящее время у нас даже не помогают застройщикам, которые занимаются освоением застроенных территорий. Хотя, конечно, проблема сноса ветхого жилья является актуальной для Екатеринбурга, и ее рано или поздно придется решать», — считает президент Российской гильдии риэлторов Татьяна Деменок.Еще одна серьезная проблема — наличие в Екатеринбурге старых деревянных бараков и малоэтажных шлакоблочных домов. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), доля этого сегмента на вторичном рынке составляет 3%. Запускать программу сноса «хрущевок» до решения этой проблемы как минимум недальновидно.Переселение жителей бараков является более приоритетной задачей для развития Екатеринбурга. Для сноса такого жилья городу потребуется заметно меньше средств, чем на «хрущевки». Однако без федерального финансирования реализация этой задачи также кажется маловероятной.Эксперты сходятся во мнении, что жилой фонд Екатеринбурга нуждается в масштабном обновлении. В противном случае уже через несколько десятилетий многие городские кварталы превратятся в трущобы. Кроме того, в текущей экономической ситуации реновация является, по сути, единственной возможностью оживить ситуацию на рынке жилья.«В Екатеринбурге надо срочно запускать программу реновации. Город достиг «потолка» продаж недвижимости. Мы много жилья строим, а население не растет такими темпами, чтобы его заполнять. Первым «хрущевкам» в этом году исполняется 60 лет. На мой взгляд, их уже пора сносить. Это хорошая возможность дать строителям работу на ближайшие 3-5 лет», — полагает заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.Вместе с тем рассчитывать на начало программы реновации в Екатеринбурге в ближайшие годы не приходится. Повторить московский опыт в любом другом регионе России будет невозможно. В лучшем случае можно говорить только о точечных мероприятиях, то есть о сносе отдельных аварийных объектов, которые угрожают безопасности местных жителей.