Дайджест
Лидеры ЕС договорились продлить антироссийские санкции
15 декабрь 2017 (13:08)
Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились продлить антироссийские санкции. Об этом агентству ТАСС рассказал европейский дипломатический источник.
Он уточнил, что главы государств дали зеленый свет для пролонгации ограничительных мер на шесть месяцев. Официально о продлении санкций будет объявлено до католического Рождества (25 декабря).
Ранее 14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стране удалось завершить процесс адаптации к жизни в условиях санкций и выйти на траекторию роста.
Он уточнил, что главы государств дали зеленый свет для пролонгации ограничительных мер на шесть месяцев. Официально о продлении санкций будет объявлено до католического Рождества (25 декабря).
Ранее 14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стране удалось завершить процесс адаптации к жизни в условиях санкций и выйти на траекторию роста.
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