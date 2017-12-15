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Лидеры ЕС договорились продлить антироссийские санкции

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились продлить антироссийские санкции. Об этом агентству ТАСС рассказал европейский дипломатический источник.



Он уточнил, что главы государств дали зеленый свет для пролонгации ограничительных мер на шесть месяцев. Официально о продлении санкций будет объявлено до католического Рождества (25 декабря).



Ранее 14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стране удалось завершить процесс адаптации к жизни в условиях санкций и выйти на траекторию роста.

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