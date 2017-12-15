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Заместителя руководителя Росимущества арестовали на два месяца
15 декабрь 2017 (13:08)
Тверской суд Москвы на два месяца арестовал заместителя руководителя Росимущества Елену Паткину. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое подозревает чиновницу в хищении в особо крупном размере — как минимум 150 млн руб. со счетов управления Росимущества по Московской области.
Паткина с 2014 по 2017 год занимала должность руководителя территориального управления Росимущества в Московской области, заместителем руководителя федерального ведомства была назначена 7 июня этого года.
Как уточняет «Коммерсантъ», она была задержана 10 декабря в Москве на Казанском вокзале после возвращения из столицы Татарстана. В этот день сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД провели обыски сразу по 15 адресам, включая офис Росимущества в Никольском переулке в Москве.
Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое подозревает чиновницу в хищении в особо крупном размере — как минимум 150 млн руб. со счетов управления Росимущества по Московской области.
Паткина с 2014 по 2017 год занимала должность руководителя территориального управления Росимущества в Московской области, заместителем руководителя федерального ведомства была назначена 7 июня этого года.
Как уточняет «Коммерсантъ», она была задержана 10 декабря в Москве на Казанском вокзале после возвращения из столицы Татарстана. В этот день сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД провели обыски сразу по 15 адресам, включая офис Росимущества в Никольском переулке в Москве.
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