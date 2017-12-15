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Заместителя руководителя Росимущества арестовали на два месяца

Тверской суд Москвы на два месяца арестовал заместителя руководителя Росимущества Елену Паткину. Об этом сообщает агентство ТАСС.



Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое подозревает чиновницу в хищении в особо крупном размере — как минимум 150 млн руб. со счетов управления Росимущества по Московской области.



Паткина с 2014 по 2017 год занимала должность руководителя территориального управления Росимущества в Московской области, заместителем руководителя федерального ведомства была назначена 7 июня этого года.



Как уточняет «Коммерсантъ», она была задержана 10 декабря в Москве на Казанском вокзале после возвращения из столицы Татарстана. В этот день сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД провели обыски сразу по 15 адресам, включая офис Росимущества в Никольском переулке в Москве.

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