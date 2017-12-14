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В Первоуральске начался юбилейный фестиваль Группы ЧТПЗ «Снежность»

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. В Первоуральске стартовал XV юбилейный благотворительный театральный фестиваль Группы ЧТПЗ «Снежность», сообщает пресс-служба компании.



В церемонии открытия приняли участие управляющий директор Первоуральского новотрубного завода Алексей Дронов и первый заместитель министра культуры Свердловской области Владимир Мантуров.



Юбилейный фестиваль «Снежность» открылся во Дворце культуры ПНТЗ премьерой семейного мюзикла «Посмотри, как я летаю!», масштабной театральной постановкой, созданной по инициативе и при финансовой поддержке Группы ЧТПЗ в подарок зрителям по случаю юбилея фестиваля. Юные воспитанники детской школы мюзикла под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна вместе с профессиональными артистами представили зрителям музыкальный спектакль о детстве, дружбе и мечтах.



«За 15 лет фестиваля «Снежность» десятки тысяч детей открыли для себя и полюбили удивительный мир театра, научились его понимать, почувствовали нашу с вами любовь, заботу и внимание. Надеюсь, что и в этом году наш фестиваль пройдет с большим успехом и станет для маленьких зрителей долгожданным предновогодним подарком», — комментирует управляющий директор Первоуральского новотрубного завода Алексей Дронов.



В день открытия «Снежности» в Инновационном культурном центре Первоуральска также прошел спектакль кукольного театра «Бродячая собачка». Зрители увидели яркий, красочный спектакль «Мойдодыр» в постановке обладателя высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Никиты Шмитько.



На протяжении 15 лет Группа ЧТПЗ организует и в полном объеме финансирует благотворительный детский театральный фестиваль «Снежность», даря юным зрителям лучшие спектакли ведущих театральных, музыкальных и цирковых коллективов страны. За эти годы зрителями «Снежности» стали более 150 тыс. воспитанников детских домов, интернатов, социально-реабилитационных центров и школ Челябинской и Свердловской областей, а также Республики Татарстан.



Фестиваль проводится при поддержке правительств Челябинской и Свердловской областей, а также правительства Республики Татарстан. С 2015 года «Снежность» проходит при информационной поддержке министерства культуры РФ. Фестиваль Группы ЧТПЗ признан победителем премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Благотворительность».

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