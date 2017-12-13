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В России могут реформировать четыре контрольно-надзорных ведомства

УрБК, Москва, 13.12.2017. В России могут реформировать Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), Росавиацию, Росрыболовство и Росалкогольрегулирование. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.



«Напомню, на прошлой неделе мы внесли в Госдуму проект закона о государственном и муниципальном контроле. Закон закрепляет новые принципы и подходы в сфере контрольно-надзорной деятельности», — сказал Д. Медведев.



Главная цель реформирования контрольно-надзорной деятельности — повышение безопасности жизни и здоровья граждан России, заявил он.



«Сегодня мы рассмотрим ряд предложений, включая предложения по интеграции в реформу еще четырех ведомств — ФМБА, Росавиации, Росрыболовства и Росалкогольрегулирования», — заявил Д. Медведев.



Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на реформирование государственного и муниципального контроля путем повышения его эффективности, снижения избыточного вмешательства в деятельность граждан и организаций.

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