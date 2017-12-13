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В России продажи легковых автомобилей мощностью свыше 200 лошадиных сил сократились до 8,4%

УрБК, Москва, 13.12.2017. В России доля новых легковых автомобилей мощностью свыше 200 л.с. в 2017 году сократилась до 8,4% против 9,2% в прошлом году. Об этом говорится в исследовании агентства «Автостат».



Основной объем российского рынка (72,9%) приходится на автомобили мощностью от 100 до 200 л.с. Автомобили мощностью до 100 л.с. занимают лишь 18,7% рынка.



По мнению директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, в следующем году сокращение доли наиболее мощных автомобилей может продолжиться. Связано это с готовящимся изменением акцизов на новые автомобили.



Новая шкала, которая должна вступить в действие с 1 января 2018 года, предполагает рост акцизов в зависимости от мощности. А это, в свою очередь, приведет к росту стоимости автомобилей с двигателями мощностью свыше 200 л.с. Кроме того, прогрессивная ставка транспортного налога также не стимулирует покупку мощных и дорогих автомобилей.

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