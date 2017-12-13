ЕВРАЗ НТМК снизил выбросы в атмосферу

На ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле 12 декабря 2017 года состоялся торжественный запуск модернизированной установки сухого тушения кокса (УСТК). По оценкам экспертов, нововведение позволит на 20% снизить выбросы комбината в атмосферу, тем самым существенно улучшив условия труда рабочих и экологическую ситуацию в городе, одновременно повысив качество продукции предприятия. Объем инвестиций в проект составил 175 млн руб.Мероприятие состоялось в рамках церемонии открытия II международной выставки-форума «Экотех-2017». Разрешение на запуск установки дали министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Максим Андриасов.«Без внедрения экологических технологий бизнес не сможет конкурировать на рынке. Хотел бы поблагодарить за такой подарок к нашей выставке «Экотех» и пожелать не останавливаться на достигнутом: впереди у вас много задач, и я уверен, что мы вместе еще многое сделаем. Давайте запустим эту установку», — сказал Сергей Донской.Запуск новой УСТК произвели управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев и первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.«В рамках реализации экологической программы ЕВРАЗ НТМК и подписанного в прошлом году соглашения с Минприроды РФ, на комбинате реализовано мероприятие по снижению на 17 тыс. т выбросов в атмосферу. Специалисты комбината нашли решение: теперь газ, который ранее при сжигании давал выбросы в атмосферу, после предварительной очистки поступает в газопровод и используется для технологических нужд предприятия», — рассказал Алексей Кушнарев.Проекты ЕВРАЗ НТМК в области экологии высоко оценили региональные власти. По словам Алексея Орлова, запуск модернизированной установки сухого тушения кокса на ЕВРАЗ НТМК является важным событием не только для Нижнего Тагила, но и для Свердловской области, и для России в целом.«Я благодарю акционеров ЕВРАЗ НТМК, руководство комбината в Нижнем Тагиле за то, что проект реализован в срок. Он позволит значительно улучшить качество жизни тагильчан и гостей города. Инвестировано в проект 175 млн руб. В целом за последние годы компания направила на улучшение экологии на Урале более 8 млрд руб.», — пояснил Алексей Орлов.Отметим, что проект модернизации УСТК на ЕВРАЗ НТМК был включен в четырехстороннее соглашение о взаимодействии между НТМК, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором РФ и правительством Свердловской области и вошел в перечень мероприятий Года экологии в России.«Техническое перевооружение установки сухого тушения кокса дает возможность стопроцентного сбора избыточных газов с холодных свечей. Далее они очищаются и передаются в другие подразделения комбината, где их используют как топливо. За счет этого мы экономим природный газ, а также сам кокс, поскольку он не сгорает в камерах при тушении, и повышаем качество кокса», — рассказал начальник коксохимического производства предприятия Никита Беркутов.По его словам, на комбинате реализованы и другие важные изменения. Так, на участке выгрузки кокса из камер тушения проведена реконструкция аспирационной системы: установлен рукавной фильтр, обеспечивающий снижение выброса коксовой пыли. Для контроля состава циркулирующего охлаждающего газа УСТК введена современная автоматизированная газоаналитическая система, управляющая технологическими параметрами в режиме онлайн.На сегодняшний день ЕВРАЗ НТМК запатентовал новую технологию производства кокса с использованием модернизированной установки сухого тушения. В перспективе у комбината — запуск новой доменной печи, которая также позволит значительно снизить нагрузку на окружающую среду.