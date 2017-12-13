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Минстрой РФ предложил включить Екатеринбург в программу сноса «хрущевок»
13 декабрь 2017 (10:21)
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2017. Минстрой РФ рассматривает Екатеринбург в качестве одного из городов, где может быть проведена программа сноса «хрущевок» (реновация). Об этом газете «Известия» сообщил руководитель ведомства Михаил Мень.
По его словам, вопрос о распространении программы на другие города будет рассмотрен через два года.
«Мы будем очень внимательно изучать опыт Москвы. Если эффект будет позитивным, а модель можно будет применить в ряде крупных городов, мы предложим губернаторам регионов обратить на это внимание», — сказал министр.
В настоящее время доля этого сегмента в структуре жилого фонда Екатеринбурга составляет 13%.
В марте 2017 года замглавы администрации Екатеринбурга Андрей Корюков высказался за снос около 50 «хрущевок». Предложение чиновника раскритиковал бывший исполнительный директор Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников, а также специалисты Уральской палаты недвижимости.
В августе 2011 года глава корпорации «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев выступал с инициативой выселить из центра всех жителей этого типа домов. В том же году на тот момент замглавы администрации Екатеринбурга Владимир Крицкий предполагал, что программа реновации в Екатеринбурге начнется через 9-10 лет.
По его словам, вопрос о распространении программы на другие города будет рассмотрен через два года.
«Мы будем очень внимательно изучать опыт Москвы. Если эффект будет позитивным, а модель можно будет применить в ряде крупных городов, мы предложим губернаторам регионов обратить на это внимание», — сказал министр.
В настоящее время доля этого сегмента в структуре жилого фонда Екатеринбурга составляет 13%.
В марте 2017 года замглавы администрации Екатеринбурга Андрей Корюков высказался за снос около 50 «хрущевок». Предложение чиновника раскритиковал бывший исполнительный директор Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников, а также специалисты Уральской палаты недвижимости.
В августе 2011 года глава корпорации «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев выступал с инициативой выселить из центра всех жителей этого типа домов. В том же году на тот момент замглавы администрации Екатеринбурга Владимир Крицкий предполагал, что программа реновации в Екатеринбурге начнется через 9-10 лет.
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