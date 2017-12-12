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Бывшего бойца батальона «Север» этапировали в колонию

Осужденного за убийство политика Бориса Немцова бывшего бойца батальона «Север» Заура Дадаева этапировали из московского СИЗО в колонию, передает РИА «Новости».



«Его этапировали из СИЗО в колонию, но я пока не знаю, в какую именно», — сказал адвокат Шамсутдин Цакаев.



Отмечается, что администрация колонии должна будет сообщить об этом его родственникам через 10 дней после его прибытия.



Ранее защита Дадаева обжаловала приговор по делу об убийстве Немцова.

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