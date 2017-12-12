Дайджест
Бывшего бойца батальона «Север» этапировали в колонию
12 декабрь 2017 (17:49)
Осужденного за убийство политика Бориса Немцова бывшего бойца батальона «Север» Заура Дадаева этапировали из московского СИЗО в колонию, передает РИА «Новости».
«Его этапировали из СИЗО в колонию, но я пока не знаю, в какую именно», — сказал адвокат Шамсутдин Цакаев.
Отмечается, что администрация колонии должна будет сообщить об этом его родственникам через 10 дней после его прибытия.
Ранее защита Дадаева обжаловала приговор по делу об убийстве Немцова.
«Его этапировали из СИЗО в колонию, но я пока не знаю, в какую именно», — сказал адвокат Шамсутдин Цакаев.
Отмечается, что администрация колонии должна будет сообщить об этом его родственникам через 10 дней после его прибытия.
Ранее защита Дадаева обжаловала приговор по делу об убийстве Немцова.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Прокурор требует для убийцы Немцова пожизненный срок
- В гранатометателе у Рады опознали бойца добровольческого батальона «Сич»
- Следователи заполучили предполагаемое орудие убийства Немцова
- Адвокаты родственников Немцова требуют допросить Кадырова
- Спецкомиссия не выявила следов пыток у подозреваемых в убийстве Немцова
Loading...