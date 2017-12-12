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Валерий Хорев: В Первоуральске запланированы проекты на 4,5 млрд рублей
12 декабрь 2017 (15:06)
Глава городского округа Первоуральск Валерий Хорев в интервью ИАА «УралБизнесКонсалтинг» рассказал о ходе реализации программы «Первоуральск-300», динамике экономических показателей и перспективах развития муниципалитета.
— Валерий Александрович, какие инструменты стратегического планирования задействованы в Первоуральске?
— Три года назад в основу деятельности администрации ГО легла принятая программа социально-экономического развития «Первоуральск-300». Она базировалась на основных потребностях горожан, которые были выявлены в ходе социологического опроса.
В 2017 году стратегия «Первоуральск-300» была актуализирована, в нее были включены подходы и направления программы «Моногород Первоуральск», которая была разработана в этом году при поддержке «Фонда Сколково» и «Фонда Развития моногородов».
Ещё одним важным моментом к ее адаптации послужила программа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева «Пятилетка развития».
— Расскажите о динамике ключевых социально-экономических показателей Первоуральска в 2017 году.
— В целом по городскому округу наблюдается тенденция к устойчивому росту основных индикаторов.
В частности, объем отгруженных товаров крупных и средних предприятий промышленности Первоуральского ГО составил 89 млн руб. или 107% к уровню 2016 года. Рост произошел в значительной степени за счет увеличения объемов на обрабатывающих производствах (5,7 млн руб. или на 7%).
В части объемов отгруженной сельскохозяйственной продукции также наблюдается рост (105,2% к уровню 2016 года).
Общий объем инвестиций в основной капитал организаций ГО составил 2 млрд 862 млн руб. или 111,5%.
В 2017 году введено в эксплуатацию 55 тыс. 600 кв. м. общей площади, в том числе 35 тыс. 600 кв. м. жилой застройки.
Оборот розничной торговли по сравнению с 2016 годом увеличился на 664 млн руб. и составил 19 млн руб.
А среднемесячная зарплата одного работника сложилась на уровне 33 тыс. 459 руб. и увеличилась на 4% к уровню прошлого года.
Согласно данным статистики, среднесписочная численность сотрудников предприятий в целом в 2017 увеличилась на 4,7% и составила 37 тыс. 860 чел.
— Какие проблемы развития Первоуральска вы считаете самыми значимыми? Как удается их решать?
— Здесь можно выделить монозависимость, демографический кризис, отток населения в Екатеринбург, а также износ коммуникационных городских сетей.
Следует отметить, что администрация Первоуральского ГО делает все возможное для улучшения качества инфраструктуры. В 2017 году в сфере жилищно-коммунального хозяйства города была проделана большая работа по следующим направлениям: теплоснабжение, водоснабжение, газификация.
В рамках реализации программы «Развитие и модернизация городского хозяйства городского округа Первоуральск на 2017-2022 годы» в этом году приведено в нормативное для эксплуатации состояние 7 тыс. 462 погонных метра автомобильных дорог, израсходовано более 43 млн руб. из местного бюджета и 87 млн руб. из областного.
В этом году окончена реализация программы «Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах». Всего в рамках программы было расселено 9 аварийных домов. Переселено 311 жителей.
Также был проведен ремонт 39 многоквартирных домов на общую сумму 223 млн руб.
— В городском округе разработали схему комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий. Какие проекты удалось реализовать?
— Основная цель схемы — плановое проведение мероприятий в сфере благоустройства в зависимости от степени значимости, заселенности и развития каждого уголка городского округа.
Сердце любого города — его площадь. В 2017 году при поддержке губернатора город реализовал уникальный проект — светомузыкальный фонтан. 150 форсунок, 3 контура водоснабжения и весь спектр цветовых решений, а также разнообразное музыкальное сопровождение выгодно отличают Первоуральск теперь при проведении массовых мероприятий.
На протяжении трех веков городу удавалось сохранять и развивать уникальное, красивейшее место — набережную Нижне-Шайтанского пруда. В 2017 году за счет участия в программе «Формирование современной городской среды» завершен первый этап реконструкции набережной: обустроены прогулочная зона, площадка массовых мероприятий, два контура наружного освещения, ливневая канализация. Этот проект дал начало развития нового уровня качества жизни первоуральцев: именно с набережной дан старт развитию сети велодорожек по всему городу.
Основными архитектурными осями города, безусловно, являются аллеи. Самая большая и посещаемая — центральная аллея по проспекту Ильича. В 2017 году проведен ремонт аллеи, заменены бордюрный камень и асфальтовое покрытие. Ежегодно высаживаются различные группы цветов. Подготовлены площадки для размещения малых архитектурных форм.
На протяжении четырех последних лет город активно занимается комплексным благоустройством дворовых территорий. Создаются игровые и спортивные площадки, наружное освещение, пешеходные дрожки, парковочные места, места отдыха и санитарная зона. По состоянию на ноябрь 2017 года в городе благоустроено 25 дворовых территорий. В этом году было благоустроенно три.
— Жители городского округа оценили те благоприятные изменения, которые произошли в городе за последние пару лет?
— Результатом доверия первоуральцев к политике, проводимой в Свердловской области, стал высокий показатель при подведении итогов прошедших выборов.
В ближайшие годы, в соответствии с актуализированной стратегией «Первоуральск 300», мы ставим себе следующие задачи: уход от монозависимости, создание индустриальных парков, развитие малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест, повышение качества жизни населения.
— Какие вы видите перспективы развития Первоуральска в ближайшие годы?
— Как мы видим, динамика развития городского округа положительная. Мы планируем продолжить работу в начатом направлении. Размер проектов, запланированных к реализации на 2018-2022 годы, составляет 4,5 млрд руб.
— Валерий Александрович, какие инструменты стратегического планирования задействованы в Первоуральске?
— Три года назад в основу деятельности администрации ГО легла принятая программа социально-экономического развития «Первоуральск-300». Она базировалась на основных потребностях горожан, которые были выявлены в ходе социологического опроса.
В 2017 году стратегия «Первоуральск-300» была актуализирована, в нее были включены подходы и направления программы «Моногород Первоуральск», которая была разработана в этом году при поддержке «Фонда Сколково» и «Фонда Развития моногородов».
Ещё одним важным моментом к ее адаптации послужила программа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева «Пятилетка развития».
— Расскажите о динамике ключевых социально-экономических показателей Первоуральска в 2017 году.
— В целом по городскому округу наблюдается тенденция к устойчивому росту основных индикаторов.
В частности, объем отгруженных товаров крупных и средних предприятий промышленности Первоуральского ГО составил 89 млн руб. или 107% к уровню 2016 года. Рост произошел в значительной степени за счет увеличения объемов на обрабатывающих производствах (5,7 млн руб. или на 7%).
В части объемов отгруженной сельскохозяйственной продукции также наблюдается рост (105,2% к уровню 2016 года).
Общий объем инвестиций в основной капитал организаций ГО составил 2 млрд 862 млн руб. или 111,5%.
В 2017 году введено в эксплуатацию 55 тыс. 600 кв. м. общей площади, в том числе 35 тыс. 600 кв. м. жилой застройки.
Оборот розничной торговли по сравнению с 2016 годом увеличился на 664 млн руб. и составил 19 млн руб.
А среднемесячная зарплата одного работника сложилась на уровне 33 тыс. 459 руб. и увеличилась на 4% к уровню прошлого года.
Согласно данным статистики, среднесписочная численность сотрудников предприятий в целом в 2017 увеличилась на 4,7% и составила 37 тыс. 860 чел.
— Какие проблемы развития Первоуральска вы считаете самыми значимыми? Как удается их решать?
— Здесь можно выделить монозависимость, демографический кризис, отток населения в Екатеринбург, а также износ коммуникационных городских сетей.
Следует отметить, что администрация Первоуральского ГО делает все возможное для улучшения качества инфраструктуры. В 2017 году в сфере жилищно-коммунального хозяйства города была проделана большая работа по следующим направлениям: теплоснабжение, водоснабжение, газификация.
В рамках реализации программы «Развитие и модернизация городского хозяйства городского округа Первоуральск на 2017-2022 годы» в этом году приведено в нормативное для эксплуатации состояние 7 тыс. 462 погонных метра автомобильных дорог, израсходовано более 43 млн руб. из местного бюджета и 87 млн руб. из областного.
В этом году окончена реализация программы «Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах». Всего в рамках программы было расселено 9 аварийных домов. Переселено 311 жителей.
Также был проведен ремонт 39 многоквартирных домов на общую сумму 223 млн руб.
— В городском округе разработали схему комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий. Какие проекты удалось реализовать?
— Основная цель схемы — плановое проведение мероприятий в сфере благоустройства в зависимости от степени значимости, заселенности и развития каждого уголка городского округа.
Сердце любого города — его площадь. В 2017 году при поддержке губернатора город реализовал уникальный проект — светомузыкальный фонтан. 150 форсунок, 3 контура водоснабжения и весь спектр цветовых решений, а также разнообразное музыкальное сопровождение выгодно отличают Первоуральск теперь при проведении массовых мероприятий.
На протяжении трех веков городу удавалось сохранять и развивать уникальное, красивейшее место — набережную Нижне-Шайтанского пруда. В 2017 году за счет участия в программе «Формирование современной городской среды» завершен первый этап реконструкции набережной: обустроены прогулочная зона, площадка массовых мероприятий, два контура наружного освещения, ливневая канализация. Этот проект дал начало развития нового уровня качества жизни первоуральцев: именно с набережной дан старт развитию сети велодорожек по всему городу.
Основными архитектурными осями города, безусловно, являются аллеи. Самая большая и посещаемая — центральная аллея по проспекту Ильича. В 2017 году проведен ремонт аллеи, заменены бордюрный камень и асфальтовое покрытие. Ежегодно высаживаются различные группы цветов. Подготовлены площадки для размещения малых архитектурных форм.
На протяжении четырех последних лет город активно занимается комплексным благоустройством дворовых территорий. Создаются игровые и спортивные площадки, наружное освещение, пешеходные дрожки, парковочные места, места отдыха и санитарная зона. По состоянию на ноябрь 2017 года в городе благоустроено 25 дворовых территорий. В этом году было благоустроенно три.
— Жители городского округа оценили те благоприятные изменения, которые произошли в городе за последние пару лет?
— Результатом доверия первоуральцев к политике, проводимой в Свердловской области, стал высокий показатель при подведении итогов прошедших выборов.
В ближайшие годы, в соответствии с актуализированной стратегией «Первоуральск 300», мы ставим себе следующие задачи: уход от монозависимости, создание индустриальных парков, развитие малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест, повышение качества жизни населения.
— Какие вы видите перспективы развития Первоуральска в ближайшие годы?
— Как мы видим, динамика развития городского округа положительная. Мы планируем продолжить работу в начатом направлении. Размер проектов, запланированных к реализации на 2018-2022 годы, составляет 4,5 млрд руб.
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