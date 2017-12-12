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В Екатеринбурге на Уралмаше сгорел торговый павильон с пиротехникой

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2017. В Екатеринбурге сегодня утром сгорел торговый павильон с пиротехникой на улице Победы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация о возгорании поступила спасателям в 04.10. Общая площадь пожара составила 20 кв. м. Огнем были повреждены пиротехнические изделия и внутренняя отделка павильона.



Пожар был потушен через 20 минут после поступления вызова. К 06.00 завершен разбор завалов.

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