Кризис
В Екатеринбурге признана банкротом «Сибирско-Уральская золоторудная компания»
11 декабрь 2017 (17:59)
Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Сибирско-Уральская золоторудная компания» (ООО «СУЗРК») несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, предприятие зарегистрировано в Екатеринбурге в 2011 году. Основным видом деятельности является добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).
С иском о банкротстве ООО «СУЗРК» в апреле 2015 года обратилось в суд ООО «Уральское карьероуправление». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 1 млрд 339 млн 304 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, предприятие зарегистрировано в Екатеринбурге в 2011 году. Основным видом деятельности является добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).
С иском о банкротстве ООО «СУЗРК» в апреле 2015 года обратилось в суд ООО «Уральское карьероуправление». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 1 млрд 339 млн 304 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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