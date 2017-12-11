Дайджест
Украина потеряла из-за блокады Донбасса 1,8 млрд долл. США
11 декабрь 2017 (17:46)
Потери Украины от прекращения торговли с неподконтрольными территориями Донбасса в 2017 году составили 1,8 млрд долл. США. Об этом сообщает Национальный банк страны, передает портал «Лента.ру».
«Благоприятные условия торговли, а также рекордно высокий урожай зерновых в 2016-2017 годах позволил частично компенсировать потери от блокады для торгового баланса страны, которые в целом измеряются на уровне 1,8 млрд долл. в 2017 году и 0,5 млрд долл. в 2018 году», — говорится в сообщении.
Активность иностранных инвесторов на Украине сдерживается высокими коррупционными и юридическими рисками. В Нацбанке отмечают важность для Украины продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и выполнения обязательств, так как в 2019-2020 годах Киев ждет пик выплаты по внешнему долгу.
«Благоприятные условия торговли, а также рекордно высокий урожай зерновых в 2016-2017 годах позволил частично компенсировать потери от блокады для торгового баланса страны, которые в целом измеряются на уровне 1,8 млрд долл. в 2017 году и 0,5 млрд долл. в 2018 году», — говорится в сообщении.
Активность иностранных инвесторов на Украине сдерживается высокими коррупционными и юридическими рисками. В Нацбанке отмечают важность для Украины продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и выполнения обязательств, так как в 2019-2020 годах Киев ждет пик выплаты по внешнему долгу.
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