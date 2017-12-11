Дайджест
В России могут разработать новые меры по повышению рождаемости
11 декабрь 2017 (17:45)
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что новые меры по стимулированию рождаемости могут быть приняты в России через два-три года в зависимости от демографической ситуации. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я уверен, что в условиях, когда у нас количество женщин снижается, и это будет продолжаться еще пятнадцать лет, то, безусловно, мы будем смотреть, как будут действовать новые меры, как будут себя вести рождаемость, количество рождений, суммарный коэффициент рождаемости. Если потребуется, конечно, будем предлагать дополнительные меры», — сказал министр.
Ранее Топилин пообещал в кратчайшие сроки внести два законопроекта по поддержке рождаемости.
«Я уверен, что в условиях, когда у нас количество женщин снижается, и это будет продолжаться еще пятнадцать лет, то, безусловно, мы будем смотреть, как будут действовать новые меры, как будут себя вести рождаемость, количество рождений, суммарный коэффициент рождаемости. Если потребуется, конечно, будем предлагать дополнительные меры», — сказал министр.
Ранее Топилин пообещал в кратчайшие сроки внести два законопроекта по поддержке рождаемости.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Реальные пенсии в России в дальнейшем будут снижаться ежегодно на 0,5%
- Минтруд предлагает ввести материальное поощрение женщинам, дважды родившим до 30 лет
- Снижение рождаемости зафиксировано в США
- По итогам 2011 года показатели смертности превысили уровень рождаемости
- Министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова: Впервые за последние 15 лет Россия вышла на стабилизацию численности населения
Loading...