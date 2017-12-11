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В России могут разработать новые меры по повышению рождаемости

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что новые меры по стимулированию рождаемости могут быть приняты в России через два-три года в зависимости от демографической ситуации. Об этом сообщает РИА «Новости».



«Я уверен, что в условиях, когда у нас количество женщин снижается, и это будет продолжаться еще пятнадцать лет, то, безусловно, мы будем смотреть, как будут действовать новые меры, как будут себя вести рождаемость, количество рождений, суммарный коэффициент рождаемости. Если потребуется, конечно, будем предлагать дополнительные меры», — сказал министр.



Ранее Топилин пообещал в кратчайшие сроки внести два законопроекта по поддержке рождаемости.

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