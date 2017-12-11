Дайджест

На Украине скончался американский военный инструктор

11 декабрь 2017 (13:22)

В магазине в украинском Львове скончался военный инструктор из США. Об этом сообщает УНИАН.

Сообщение о внезапно скончавшемся молодом человеке поступило в полицию города. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства смерти мужчины.

Как отметили в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины, 21-летний военнослужащий Вооруженных сил США находился на Украине в составе миссии военных инструкторов в Международном центре миротворчества и безопасности, который размещен на Яворовском военном полигоне.

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