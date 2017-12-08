Дайджест
30 стран подарят Финляндии флаг площадью более 400 кв. м.
8 декабрь 2017 (17:16)
Около 30 государств, включая Россию, подарят Финляндии огромный национальный флаг в честь юбилейного Дня независимости страны, который празднуется 6 декабря. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт юбилейных торжеств по поводу столетия независимости Финляндии.
«Размер флага — 26 м на 16 м, общая площадь — 416 кв. м, он будет самым большим национальным флагом в мире. В создании флага из особо прочных тканей участвовали около 30 государств, включая Россию. Флаг будет находиться на флагштоке круглые сутки, что является исключительным случаем, так как по законам Финляндии национальный флаг не должен находиться на флагштоке ночью», — говорится в сообщении.
Как отмечается, подарок будет вручен на специальной церемонии 8 декабря.
«Размер флага — 26 м на 16 м, общая площадь — 416 кв. м, он будет самым большим национальным флагом в мире. В создании флага из особо прочных тканей участвовали около 30 государств, включая Россию. Флаг будет находиться на флагштоке круглые сутки, что является исключительным случаем, так как по законам Финляндии национальный флаг не должен находиться на флагштоке ночью», — говорится в сообщении.
Как отмечается, подарок будет вручен на специальной церемонии 8 декабря.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Хакеры из Индонезии атаковали сайты Малайзии
- Украинские радикалы осквернили российский флаг
- Флаг Екатеринбурга установят на Северном полюсе
- Над резиденцией Кэмерона до 18 сентября будет развеваться флаг Шотландии
- Туристы из России попали в ДТП в Финляндии
Loading...