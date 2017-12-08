Дайджест

30 стран подарят Финляндии флаг площадью более 400 кв. м.

Около 30 государств, включая Россию, подарят Финляндии огромный национальный флаг в честь юбилейного Дня независимости страны, который празднуется 6 декабря. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт юбилейных торжеств по поводу столетия независимости Финляндии.



«Размер флага — 26 м на 16 м, общая площадь — 416 кв. м, он будет самым большим национальным флагом в мире. В создании флага из особо прочных тканей участвовали около 30 государств, включая Россию. Флаг будет находиться на флагштоке круглые сутки, что является исключительным случаем, так как по законам Финляндии национальный флаг не должен находиться на флагштоке ночью», — говорится в сообщении.



Как отмечается, подарок будет вручен на специальной церемонии 8 декабря.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: