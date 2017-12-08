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Обама предупредил о хрупкости американской демократии

Бывший президент США Барак Обама предупредил о хрупкости американской демократии и росте национализма. Об этом сообщает Crain's Chicago Bussiness.



«Это то, что произошло в 1930-е годы в Германии, где, несмотря на демократию Веймарской республики и многовековые культурные и научные достижения, появился Адольф Гитлер», — сказал Обама.



Обама напомнил, что во времена Третьего рейха погибли 60 миллионов человек. «Вам стоит обратить на это внимание», — добавил 44-й президент США.



Хотя бывший лидер не говорил о новом президенте США Дональде Трампе, Crain's Chicago Bussiness допускает, что речь идет именно о нем, его лозунге «Сделаем Америку снова великой» и иммиграционном указе.

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