Дайджест
Курс биткоина впервые превысил 1 млн рублей
8 декабрь 2017 (13:14)
Стоимость биткоина впервые превысила 1 млн руб. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.
В ходе торгов курс биткоина достиг 16 тыс. 923,8 долл. США за единицу электронной валюты. На 19:44 по московскому времени курс доллара составлял 59,14 руб. Таким образом, один биткоин стоил 1 млн 000 тыс. 873 руб. и 53 коп.
Вместе с тем подобного уровня он снова достигал не на всех торговых площадках. Например, на портале CryptoCompare эта криптовалюта вообще торгуется ниже уровня 16 тыс. долл.
В ходе торгов курс биткоина достиг 16 тыс. 923,8 долл. США за единицу электронной валюты. На 19:44 по московскому времени курс доллара составлял 59,14 руб. Таким образом, один биткоин стоил 1 млн 000 тыс. 873 руб. и 53 коп.
Вместе с тем подобного уровня он снова достигал не на всех торговых площадках. Например, на портале CryptoCompare эта криптовалюта вообще торгуется ниже уровня 16 тыс. долл.
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