Штрафные полномочия

Регионы в течение двух лет могут получить полномочия ГИБДД по выписыванию штрафов за нарушения правил дорожного движения. Соответствующие поправки обсуждались накануне в Госдуме, и по прогнозам депутатов, изменения в законопроект будут приняты. Речь идет о нарушениях ПДД, которые фиксируются стационарными камерами. Как заверяют авторы инициативы, поправки не повлияют на увеличение количества приборов наблюдения на дорогах.На сегодняшний день автовладельцы получают уведомления о штрафах от ГИБДД.Законопроект же, исключающий Госавтоинспекцию из схемы выписывания штрафов, изначально предлагалось распространить только на Москву. В таком виде документ и был принят в первом чтении 6 декабря 2017 года на заседании Госдумы. Во время обсуждения депутатам предложили пойти дальше и распространить действие закона на все регионы, кроме Чукотки.Первый замглавы МВД РФ Александр Горовой, представлявший на заседании правительство РФ, поддержал эту идею.«Многих депутатов эта инициатива обеспокоила на предмет того, не приведет ли это к увеличению камер фото- и видеофиксации, чтобы собирать впоследствии больше средств», — рассказал УрБК депутат Госдумы Андрей Альшевских.Также возникли вопросы о степени готовности регионов к принятию полномочий ГИБДД. В МВД РФ на сегодня насчитали 31 субъект, который может отказаться от услуг Госавтоинспекции. По оценке ГИБДД России, на переход всех регионов к новым полномочиям потребуется от одного года до двух лет.А. Горовой, в свою очередь, заметил, что количество камер заранее оговорено в специальном соглашении, которое заключается с субъектами. Вместе с тем регионы имеют право переносить приборы с одного участка на другой в зависимости от его опасности.О готовности Свердловской области в Госдуме отдельно не говорилось, но депутаты привели в пример многолетний конфликт ГИБДД с администрацией Екатеринбурга из-за платных парковок (к слову, далеко не единственный).«Было упомянуто о ситуации в Екатеринбурге, когда администрация города решила взять опыт Москвы по размещению платных парковок. Замглавы МВД России рассказал, что были вложены бюджетные деньги, но отдачи нет, поскольку автомобилистов не могут привлечь к ответственности из-за несогласованности действий между администрацией города и ГИБДД. Представитель ведомства сказал, что возьмет ситуацию «на карандаш» и будет разбираться, в чем там проблема. Если есть нестыковка со стороны правоохранительных органов, то будет указано на разрешение проблемы», — сказал депутат.Напомним, что основная причина конфликта с платными парковками заключается в том, что ГИБДД отказывается предоставлять городскими властям данные о водителях. Согласно статистике, Госавтоинспекция выписывает только один штраф из пяти, присылаемых администрацией города.При обсуждении поправок неясным также осталось, кому именно достанутся эти полномочия — субъектам или муниципалитетам. Андрей Альшевских лишь предположил, что этот вопрос должен полностью решаться на областном уровне.Вместе с тем, согласно ФЗ 131, вопрос по организации дорожного движения находится в ведении муниципалитетов. Таким образом, может создаться ситуация, что как таковая схема согласования штрафов может сохраниться. Изменится сама связка: администрация Екатеринбурга — областные власти.По мнению главы комиссии Общественной палаты столицы Среднего Урала по развитию транспортной инфраструктуры Алексея Беззуба, дальнейшее взаимодействие в этой связке будет зависеть от степени напряженности отношений между субъектом РФ и муниципалитетом.«Я на самом деле горячо приветствую эту инициативу. ГИБДД — это уже какой-то анахронизм. Во всех цивилизованных странах это делают муниципалитеты, пополняя таким образом бюджет. ГИБДД это все делает из-под палки. По большому счету это не функция полиции. Кому отдадут полномочия — неважно. У нас отношения между регионом и муниципалитетом ровные. Это видно и по финансированию дорожного ремонта, и по закону о штрафах за парковку на газонах. Если будет нормальный губернатор, он нормализует ситуацию. Например, отдаст полномочия муниципалитету», — сказал А. Беззуб.Вместе с тем он напомнил, что областные власти даже не попытались урегулировать конфликт горадминистрации с ГИБДД по платным парковкам.Таким образом, если вопрос о разграничении полномочий так и не будет прописан в поправках, новый законопроект лишь убирает одну из сторон, но не условия конфликта.Так как до конца не понятно, кому именно достанутся эти полномочия — субъекту или муниципалитетам.